Президент США обвинил Зеленского в росте мировых цен на дизельное топливо

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Россия поставляет на мировые рынки дизельное топливо по низкой цене, тогда как Киев, напротив, стремится спровоцировать рост цен на это горючее, заявил президент США Дональд Трамп.

"Зеленский наносит удары по НПЗ с дизельным топливом в России, прекрасно понимая, что эти действия серьезно бьют по мировым рынкам дизтоплива, в том числе - и в США. Владельцы наших ферм, ранчо, предприниматели очень страдают от последствий таких действий", - написал он в соцсети Truth Social.

Трамп подчеркнул, что "Россия, несмотря на это, отправляет на мировые рынки миллионы баррелей дизельного топлива по низкой цене".