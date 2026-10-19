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В ЕС не планируют возобновлять импорт российского газа

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - У Еврокомиссии нет планов возобновить поставки российского газа, как к этому, по данным источников The New York Times, призывает администрация США, сказала пресс-секретарь ЕК Паула Пинью.

"Что касается нас, то мы придерживаемся своей прежней позиции. И как председатель (ЕК Урсула - ИФ) фон дер Ляйен четко заявила на прошлой неделе перед началом заседания Европейского совета, мы не будем отменять никакие санкции, пока Россия не прекратит войну. Это было сказано совершенно недвусмысленно", - заявила она.

Ее спросили, обсуждалось ли это предложение американской администрации с европейскими официальными лицами, и исключает ли Еврокомиссия категорически возможность возврата к импорту российского газа "даже в контексте будущего мирного урегулирования".

Пинью напомнила заключения саммита ЕС от 15-16 октября, "в которых отражена позиция о том, что Европейский совет выражает сожаление в связи с принятым ранее решением Соединенных Штатов временно снять санкции, касающиеся российского дизельного топлива".

"Мы по-прежнему убеждены, о чем также напомнила председатель фон дер Ляйен, что именно скоординированные действия по обе стороны Атлантики в вопросе санкций могут сыграть решающую роль в прекращении этой войны", - добавила пресс-секретарь.

The New York Times сообщила со ссылкой на источники, что новое мирное предложение администрации президента США об урегулировании конфликта на Украине предполагает возобновление Европой закупок российского газа в больших объемах. В частности, США предложили "Украине (...) рассмотреть возможность возобновления работы трубопроводов, по которым ранее транспортировался российский природный газ в Европу". По информации источников газеты, знакомых с ходом переговоров, эту идею представителям Киева и Брюсселя озвучили американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

Джаред Кушнер Еврокомиссия США Украина Стив Уиткофф Паула Пинью Урсула фон дер Ляйен
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