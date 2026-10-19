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КСИР сообщил о подрыве нефтяного танкера на мине в Ормузском проливе

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что нефтяной танкер, нарушавший установленные Ираном правила транзита, загорелся после подрыва на морской мине в Ормузском проливе, передает агентство Fars.

"Нефтяной танкер, действовавший в нарушении установленных (Тегераном) правил, подорвался на морской мине в южной части Ормузского пролива, в результате чего в машинном отделении произошел взрыв и начался пожар", - говорится в заявлении.

По данным КСИР, при прохождении через пролив судно отключило автоматическую идентификационную систему, тем самым нарушив установленные Ираном правила транзита.

"Если суда, следующие через Ормузский пролив и Персидский залив, будут отключать свои навигационные и идентификационные системы, к ним будут приняты жесткие и решительные меры", - подчеркнули в КСИР.

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КСИР Иран Ормузский пролив
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