КСИР сообщил о подрыве нефтяного танкера на мине в Ормузском проливе

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что нефтяной танкер, нарушавший установленные Ираном правила транзита, загорелся после подрыва на морской мине в Ормузском проливе, передает агентство Fars.

"Нефтяной танкер, действовавший в нарушении установленных (Тегераном) правил, подорвался на морской мине в южной части Ормузского пролива, в результате чего в машинном отделении произошел взрыв и начался пожар", - говорится в заявлении.

По данным КСИР, при прохождении через пролив судно отключило автоматическую идентификационную систему, тем самым нарушив установленные Ираном правила транзита.

"Если суда, следующие через Ормузский пролив и Персидский залив, будут отключать свои навигационные и идентификационные системы, к ним будут приняты жесткие и решительные меры", - подчеркнули в КСИР.