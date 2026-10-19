Почти 40 человек госпитализированы после пожара на военной базе в Канаде

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - После пожара на канадской военной базе Уэйнрайт в больницах находятся 39 пациентов, как минимум 19 из них - в критическом состоянии, сообщила премьер-министр провинции Альберта Даниэль Смит.

Она заявила, что в ближайшие дни и недели пострадавшим будет оказана "помощь по самым высоким стандартам".

Тем временем министр обороны Канады Дэвид Макгинти сообщил СМИ, что пожар вспыхнул во время учений солдат на полигоне на территории базы.

Он подтвердил, что погибли четверо военнослужащих, а их семьи уже уведомлены об этом.

"Среди пострадавших были кадровые военные, резервисты и солдаты Канадского полка лёгкой пехоты принцессы Патриции", - отметил министр.

Макгинти добавил, что военные и гражданские боролись с огнём всю ночь.

Между тем командующий 1-й канадской дивизией генерал-майор Уэйд Ратленд уточнил, что пожар вспыхнул, когда солдаты участвовали в учениях перед отправкой в Латвию.

По предварительным данным, на территории базы загорелась трава, из-за сильного ветра огонь распространился на километр за 30-60 секунд.

При этом Ратленд заявил, что нефтегазовая инфраструктура не пострадала.

"Мы, конечно, не думаем, что это произошло из-за какой-то аварии на объектах нефтегазовой инфраструктуры или внешнего вмешательства. (...) По предварительным данным, это не так, но мы обязательно проверим", - сказал он.

Ратленд сообщил, что канадские вооруженные силы проведут расследование для дальнейшего изучения инцидента.

"Я буду честен с вами, учитывая такое количество жертв и сложностей, это займет не день и не неделю", - сказал он.

Премьер-министр Канады Марк Карни назвал произошедшее "одной из самых страшных трагедий для канадских вооруженных сил в мирное время".

"Вся страна скорбит по храбрым военнослужащим, которых мы потеряли. И я распорядился приспустить флаги на всех федеральных зданиях в знак траура", - сказал канадский премьер.