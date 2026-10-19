Поиск

Почти 40 человек госпитализированы после пожара на военной базе в Канаде

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - После пожара на канадской военной базе Уэйнрайт в больницах находятся 39 пациентов, как минимум 19 из них - в критическом состоянии, сообщила премьер-министр провинции Альберта Даниэль Смит.

Она заявила, что в ближайшие дни и недели пострадавшим будет оказана "помощь по самым высоким стандартам".

Тем временем министр обороны Канады Дэвид Макгинти сообщил СМИ, что пожар вспыхнул во время учений солдат на полигоне на территории базы.

Он подтвердил, что погибли четверо военнослужащих, а их семьи уже уведомлены об этом.

"Среди пострадавших были кадровые военные, резервисты и солдаты Канадского полка лёгкой пехоты принцессы Патриции", - отметил министр.

Макгинти добавил, что военные и гражданские боролись с огнём всю ночь.

Между тем командующий 1-й канадской дивизией генерал-майор Уэйд Ратленд уточнил, что пожар вспыхнул, когда солдаты участвовали в учениях перед отправкой в Латвию.

По предварительным данным, на территории базы загорелась трава, из-за сильного ветра огонь распространился на километр за 30-60 секунд.

При этом Ратленд заявил, что нефтегазовая инфраструктура не пострадала.

"Мы, конечно, не думаем, что это произошло из-за какой-то аварии на объектах нефтегазовой инфраструктуры или внешнего вмешательства. (...) По предварительным данным, это не так, но мы обязательно проверим", - сказал он.

Ратленд сообщил, что канадские вооруженные силы проведут расследование для дальнейшего изучения инцидента.

"Я буду честен с вами, учитывая такое количество жертв и сложностей, это займет не день и не неделю", - сказал он.

Премьер-министр Канады Марк Карни назвал произошедшее "одной из самых страшных трагедий для канадских вооруженных сил в мирное время".

"Вся страна скорбит по храбрым военнослужащим, которых мы потеряли. И я распорядился приспустить флаги на всех федеральных зданиях в знак траура", - сказал канадский премьер.

Канада Дэвид Макгинти
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Почти 40 человек госпитализированы после пожара на военной базе в Канаде

Трамп заявил, что Киев мог заключить сделку на лучших условиях два года назад

КСИР сообщил о подрыве нефтяного танкера на мине в Ормузском проливе

 КСИР сообщил о подрыве нефтяного танкера на мине в Ормузском проливе

Президент США обвинил Зеленского в росте мировых цен на дизельное топливо

Трамп объяснил решение не вводить дополнительные санкции против России

 Трамп объяснил решение не вводить дополнительные санкции против России

Президент Франции осудил масштабные беспорядки во Франции

Ле Пен и Меланшон прокомментировали беспорядки во Франции

Во Франции из-за беспорядков задержали две тысячи человек

 Во Франции из-за беспорядков задержали две тысячи человек

Трамп поддержал Нетаньяху в преддверии израильских выборов

 Трамп поддержал Нетаньяху в преддверии израильских выборов

Лавров заявил, что Москва делает вывод о нежелании Зеленского вести переговоры
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12419 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3928 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 200 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 126 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 460 материалов
Нобелевская премия - 2026 Нобелевская премия - 2026 6 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 115 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов