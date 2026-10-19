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Более 200 человек доставлены в полицию в ходе беспорядков в Милане

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Сотни людей недовольных стоимостью жизни и качеством услуг, участвовали в беспорядках в центре Милана в субботу и воскресенье, свыше 200 человек доставлены в полицию, среди протестующих много несовершеннолетних, передают итальянские СМИ.

"В воскресенье в полицейские участки в Милане были доставлены более 200 человек в связи с новыми беспорядками, вспыхнувшими в городе, примерно 80% из них несовершеннолетние", - информировал RAI News 24.

Телеканал отмечает, что столкновения начались в субботу. В воскресенье днем в районе Соборной площади Милана - Пьяцца-дель-Дуомо - собрались, по оценкам СМИ, уже до 2 тыс. человек, преимущественно одетых в черное, некоторые в капюшонах, которые били витрины магазинов, ресторанов, портили уличные скамейки, бросались стульями и камнями, поджигали мусорные баки.

Полиция ответила применением спецсредств и водометов. К концу дня ситуация была взята под контроль. Дуомо оказался закрыт для туристов раньше обычного, прилежащая торговая галерея была оцеплена.

Между тем премьер-министр Италии Джорджа Мелони намерена в понедельник провести совещание по вопросам общественного порядка, обращают внимание издания.

Милан Италия
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