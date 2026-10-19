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Глава МИД Ирана пригрозил США ответом в случае новой атаки

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что США могут попытаться осуществить новые атаки на Исламскую Республику, но предупредил о неминуемом ответе.

"В прошлый раз, когда вы хотели "довести дело до конца", Иран стал только сильнее. Хотите попытать счастья ещё раз? Пожалуйста. Но будьте осторожны: у нас тоже есть незавершённые дела", - написал Аракчи в соцсети X.

Глава МИД Ирана также заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подталкивает США к новым атакам, чтобы избежать судебного преследования.

"Нетаньяху втягивает Америку в очередную войну, чтобы не попасть в тюрьму, какими бы ни были последствия для Израиля, не говоря уже о президенте США", - отметил он.

Заявление Аракчи прозвучало после того, как Трамп предупредил, что США могут "вскоре завершить дело" в отношении Ирана, если Тегеран не изменит свой курс, а в воскресенье сообщил, что полностью поддерживает переизбрание Нетаньяху на пост премьер-министра.

Хроника 28 февраля – 19 октября 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран США Аббас Аракчи Дональд Трамп
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