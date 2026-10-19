Аракчи обвинил США и Израиль в дестабилизации на Ближнем Востоке и на Каспии

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Действия США и Израиля оказывают негативное влияние на обстановку в сфере безопасности в Персидском заливе, Ормузском проливе и в Каспийском море, заявил на пресс-конференции глава МИД Ирана Аббас Аракчи. Об этом сообщает ISNA.

"Нестабильная обстановка в регионе Персидского залива, Ормузского пролива и недавние изменения в сфере безопасности в Каспийском море, включая удары по иранским и российским судам, а также портовой инфраструктуре, стали прямым результатом военной агрессии США и Израиля и экономических санкций", - сказал министр.

Он отметил, что эти меры имеют необратимые последствия для "мира, безопасности и экологии в регионе".

По его словам, Иран продолжит поддерживать отношения со странами БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества и противостоять "политике унилатерализма со стороны США".