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Обрушившийся ранее на Мексику ураган "Труди" начал ослабевать

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Ураган "Труди" начал терять силу после того, как обрушился на выходных на тихоокеанское побережье Мексики, сообщает Национальный центр по наблюдению за ураганами США.

В миреУраган "Труди" усилился близ тихоокеанского побережья МексикиЧитать подробнее

По последним данным центра, в воскресенье вечером по местному времени "Труди" имел первую категорию мощности по шкале Саффира-Симпсона. Его максимальная скорость ветра достигала 130 км/ч, и он двигался на северо-запад со скоростью 11 км/ч. Его очаг находился в 215 км к юго-западу от муниципалитета Кабо-Коррьентес в Мексике.

Метеорологи прогнозируют, что в некоторых регионах Мексики в ближайшее время может выпасть до 5 см осадков.

На выходных ураган усилился до второй категории и принес шквалистый ветер и ливни в Мексику. Тогда Военно-морские силы Мексики призвали моряков и жителей прибрежных районов проявлять крайнюю осторожность из-за высоких волн, сильных дождей и риска подъёма уровня рек, наводнений и оползней в уязвимых районах.

Мексика Труди
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