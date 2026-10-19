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Самолет авиакомпании S7 подал сигнал бедствия над Казахстаном

Воздушное судно сядет в аэропорту Омска из-за технической неисправности

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Пассажирский Boeing 737-800 авиакомпании S7 Airlines, выполняющий рейс из Новосибирска в Махачкалу, подал в понедельник сигнал бедствия в воздушном пространстве Казахстана.

Как сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах, воздушное судно резко изменило курс и направилось в сторону российской границы.

Согласно данным сервиса Flightradar24, самолет выполняет рейс S77099. На его транспондере установлен код нештатной ситуации 7700.

Представитель S7 позднее заявил "Интерфаксу", что самолет направляется в аэропорт Омска. "В связи с технической неисправностью экипаж рейса S7 7099 Новосибирск-Махачкала принял решение о посадке на запасном аэродроме в Омске. Самолет готовится к посадке", - сказал представитель авиаперевозчика.

Вместимость лайнера составляет до 189 пассажиров. Фактическое число людей на борту уточняется.

S7 Казахстан Омск
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Самолет авиакомпании S7 подал сигнал бедствия над Казахстаном

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