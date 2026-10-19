Самолет S7, подавший сигнал бедствия над Казахстаном, сел в Омске

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Пассажирский лайнер авиакомпании S7 Airlines, подавший сигнал бедствия в воздушном пространстве Казахстана, совершил незапланированную посадку в аэропорту Омска, сообщили "Интерфаксу в пресс-службе омского аэропорта.

"Самолет благополучно сел, никаких происшествий не было", - сказал собеседник агентства.

Boeing 737-800 выполнял рейс S7 7099 из Новосибирска в Махачкалу.

Ранее представитель авиакомпании подтвердил "Интерфаксу", что в связи с технической неисправностью экипаж рейса S7 7099 Новосибирск - Махачкала принял решение о посадке на запасном аэродроме в Омске.

До этого в экстренных службах сообщили "Интерфаксу", что лайнер резко изменил направление полета и взял курс в сторону российской границы.

Согласно данным сервиса Flightradar24, на транспондере воздушного судна был установлен код нештатной ситуации 7700.

Вместимость самолета составляет до 189 пассажиров.