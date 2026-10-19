Поиск

Самолет S7, подавший сигнал бедствия над Казахстаном, сел в Омске

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Пассажирский лайнер авиакомпании S7 Airlines, подавший сигнал бедствия в воздушном пространстве Казахстана, совершил незапланированную посадку в аэропорту Омска, сообщили "Интерфаксу в пресс-службе омского аэропорта.

"Самолет благополучно сел, никаких происшествий не было", - сказал собеседник агентства.

Boeing 737-800 выполнял рейс S7 7099 из Новосибирска в Махачкалу.

Ранее представитель авиакомпании подтвердил "Интерфаксу", что в связи с технической неисправностью экипаж рейса S7 7099 Новосибирск - Махачкала принял решение о посадке на запасном аэродроме в Омске.

До этого в экстренных службах сообщили "Интерфаксу", что лайнер резко изменил направление полета и взял курс в сторону российской границы.

Согласно данным сервиса Flightradar24, на транспондере воздушного судна был установлен код нештатной ситуации 7700.

Вместимость самолета составляет до 189 пассажиров.

S7 Казахстан Омск
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Обязанности губернатора Приморья будет исполнять глава правительства края Щербина

Глава аппарата правительства Григоренко попросил о переходе на другую работу

Мишустин предложил на пост вице-премьера, полпреда в ДФО вместо Трутнева главу Приморья Кожемяко

Никитин выдвинут на пост вице-премьера, глава Росавиации - на пост министра транспорта

 Никитин выдвинут на пост вице-премьера, глава Росавиации - на пост министра транспорта

Силуанов вновь будет совмещать министерский пост с вице-премьерским

 Силуанов вновь будет совмещать министерский пост с вице-премьерским

Путин поддержал предложения Мишустина по кадровым перестановкам в правительстве

 Путин поддержал предложения Мишустина по кадровым перестановкам в правительстве

ФСБ сообщила о задержании жительницы Крыма, собиравшей информацию о ПВО полуострова

 ФСБ сообщила о задержании жительницы Крыма, собиравшей информацию о ПВО полуострова

Россия не поддерживает немедленный запрет на автономное оружие

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX на 1,1%

 Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX на 1,1%

Аэропорты Казани и Саранска возобновили обслуживание рейсов, Ижевска и Перми - приостановили

 Аэропорты Казани и Саранска возобновили обслуживание рейсов, Ижевска и Перми - приостановили
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12424 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3929 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 200 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 126 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 460 материалов
Нобелевская премия - 2026 Нобелевская премия - 2026 6 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 115 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов