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Болсонару и Лула да Силва получают почти одинаковую поддержку перед выборами в Бразилии

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Сенатор Флавиу Болсонару всего на 0,6% опережает соперника на президентских выборах действующего президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву, сообщает в понедельник Bloomberg со ссылкой на опрос.

По данным опроса BTG Pactual/Nexus, за Болсонару готовы проголосовать 50,3% респондентов, тогда как Луле да Силве предпочтение отдают 49,7% опрошенных.

При этом в аналогичном опросе, опубликованном на прошлой неделе, за Болсонару были готовы проголосовать 52% бразильцев, а за Лулу да Силву – 48%.

Bloomberg отмечает, что поддержка действующего президента страны могла вырасти после того, как сенат одобрил предложенный им законопроект по сокращению рабочей недели без снижения зарплат. Мера коснется бразильцев, работающих шесть дней в неделю.

Опрос проводился 16-18 октября, в нем приняли участие 2 002 человека.

4 октября в Бразилии состоялся первый тур президентских выборов. Болсонару тогда набрал 47,03% голосов, а Лула да Силва - 45,16%. Остальные кандидаты остались далеко позади. В силу того, что ни один из кандидатов первого тура не набрал необходимых более 50% голосов, 25 октября пройдет второй тур выборов.

Бразилия Лула да Силва Флавиу Болсонару
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