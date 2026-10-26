Болсонару будет добиваться проведения повторных выборов в Бразилии

Флавиу Болсонару Фото: Buda Mendes/Getty Images

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Кандидат от оппозиции Флавиу Болсонару заявил, что не намерен признавать поражение во втором туре выборов и выступает за проведение повторного голосования.

"Невозможно признать результаты этих выборов", - приводят его слова бразильские СМИ.

По словам Болсонару, решение судебных властей продлить время голосования спровоцировало нарушения. Именно поэтому он считает нужным повторить проведение второго тура.

Ранее избирком Бразилии объявил, что президент страны Луис Инасиу Лула да Силва добился переизбрания.