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Президент Ливана обвинил Израиль в несоблюдении условий рамочного соглашения

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Президент Ливана Жозеф Аун заявил в понедельник, что Израиль не соблюдает условия соглашения об урегулировании ситуации на границе.

"Израиль не соблюдает условия рамочного соглашения, и на юге все еще фиксируются ежедневные нарушения", - приводит канцелярия Ауна его слова в социальной сети X.

Такую оценку ливанский президент дал в ходе встречи с генсеком Лиги арабских государств (ЛАГ) Набилем Фахми.

При этом он отметил, что Ливан все еще привержен дипломатическому решению спорных вопросов с Израилем и приветствует усилия ЛАГ по помощи стране.

Несмотря на подписанное Израилем и Ливаном 26 июня рамочное соглашение об урегулировании ситуации, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и "Хезболла" в последние месяцы периодически возобновляли боестолкновения.

Израиль Ливан Хезболла
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