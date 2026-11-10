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Рубио высказался против участия Ирана в переговорах Ливана с Израилем

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио считает, что Иран не должен принимать участия в переговорах Ливана и Израиля при посредничестве США, потому что Тегерана эта тема вообще не касается.

"Почему мы должны обсуждать Ливан с Ираном? Как Иран связан с Ливаном? Они могут говорить, что хотят, но Ливан - отдельная страна. Чтобы разобраться с будущим Ливана мы будем иметь дело с Ливаном, а не с Ираном", - заявил он журналистам.

Он добавил, что если Иран считает, что он должен быть вовлечен в этот диалог, то он де-факто признает, что поддерживает "Хезболлу".

По его мнению, все плохое, что произошло с Ливаном, стало следствием присутствия в стране "Хезболлы".

"Иран не должен принимать никакого участия в судьбе Ливана, кроме того, чтобы прекратить спонсировать "Хезболлу", - подчеркнул он.

С начала иранского конфликта Армия обороны Израиля вела активные военные действия против "Хезболлы" на юге Ливана. 26 июня Израиль и Ливан при посредничестве США подписали рамочное соглашение, направленное на приостановку боевых действий в регионе. Несмотря на это, Израиль продолжал периодически наносить удары по позициям "Хезболлы".

Хроника 28 февраля – 10 ноября 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Израиль Ливан Иран Марко Рубио США Хезболла
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