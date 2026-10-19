Лавров и Аракчи проводят переговоры в Тегеране

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Главы МИД РФ и Ирана Сергей Лавров и Аббас Аракчи проводят переговоры в Тегеране, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве в понедельник.

Фотография двух министров опубликована в телеграм-канале ведомства.

Лавров прибыл в Тегеран в понедельник из Бахрейна, где принял участие в 9-м раунде стратегического диалога Россия-Совет сотрудничества государств Персидского залива (ССАГПЗ).

Как сообщили ранее в МИД РФ, Лавров в Тегеране также встретится с президентом Республики Масудом Пезешкианом.