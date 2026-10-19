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VEON покупает 100% мобильного оператора Perfectum в Узбекистане за $207 млн

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Международный телекоммуникационный холдинг VEON заключил соглашение о приобретении 100% компании Rubicon Wireless, работающей в Узбекистане под брендом Perfectum, говорится в сообщении VEON.

Общая сумма сделки - порядка $207 млн, включая принятие на себя непогашенной финансовой задолженности Perfectum в размере примерно $93 млн. Денежную часть сделки VEON профинансирует за счет собственных средств.

В сообщении отмечается, что необходимые разрешения регулирующих органов уже получены, завершение сделки ожидается до конца октября 2026 года.

В результате сделки VEON получит дополнительные радиочастоты, сетевое оборудование и телекоммуникационную инфраструктуру Perfectum. В частности, активы оператора включают 115 МГц радиочастотного спектра в диапазонах 850 и 3800 МГц, а также сеть 5G Standalone (SA), построенную с использованием оборудования финской Nokia.

По оценке VEON, приобретение позволит увеличить объем радиочастотных ресурсов ее дочерней структуры - Beeline Uzbekistan - примерно на 50%.

Компания рассчитывает использовать новые активы для расширения покрытия и пропускной способности действующей сети 4G/LTE, развития услуг 5G и беспроводного широкополосного доступа в интернет для населения и бизнеса.

Кроме того, интеграция инфраструктуры двух операторов, как ожидается, позволит сократить будущие капитальные и операционные расходы.

"Узбекистан - один из ключевых рынков роста VEON, и это приобретение отражает нашу уверенность в его цифровом будущем. Объединение взаимодополняющих частотных и сетевых активов позволит нам повысить качество связи и расширить доступ к цифровым услугам, которыми люди и предприятия пользуются каждый день", - заявил генеральный директор группы VEON Каан Терзиоглу, его слова приводятся в сообщении.

Как сообщалось, Комитет по развитию конкуренции Узбекистана 16 июля одобрил заявку Фархода Мамаджанова (крупнейший акционер узбекского InfinBank и мобильного оператора Perfectum - ИФ) на приобретение 50% доли в уставном капитале ООО Rubicon Wireless Communication - юридического лица мобильного оператора Perfectum.

VEON - международный телекоммуникационный холдинг со штаб-квартирой в Амстердаме. В его состав входит Beeline Uzbekistan (на 100% принадлежит VEON UZB Holding Ltd). VEON оказывает услуги связи и цифровые сервисы более чем 150 млн абонентов и более чем 228 млн пользователей цифровых услуг.

Компания Unitel LLC, работающая под торговой маркой Beeline Uzbekistan, осуществляет деятельность в качестве цифрового оператора под торговой маркой Beeline Uzbekistan с сентября 2006 года.

Perfectum действует в Узбекистане с 1995 года и является оператором полного цикла: мобильная связь, домашний интернет, CDMA.

VEON Узбекистан
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