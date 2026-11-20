VEON рассчитывает открыть банк в Узбекистане

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Международная телекоммуникационная группа VEON, владеющая Beeline Uzbekistan, рассматривает возможности открытия банка в Узбекистане, сообщает Gazeta.uz со ссылкой на выступление директора VEON по платежам и цифровым активам Ахмета Кайхана на Capital Markets Day в Нью-Йорке.

"Как в Узбекистане, так и в Казахстане мы стремимся получить банковскую лицензию - путем приобретения существующего банка или создания нового, в зависимости от возможностей", - сказал он.

Банковская лицензия позволит группе расширить деятельность за пределы платёжных сервисов, в частности привлекать депозиты и предоставлять более крупные кредиты. В дальнейшем планируется развивать страховые и инвестиционные продукты.

В опубликованной презентации VEON Узбекистан и Казахстан указаны как рынки, на которых холдинг намерен расширять финансовые услуги и получить банковские лицензии. В частности, в Узбекистане компания уже представлена сервисом электронного кошелька и развивает микрокредитование. По собственной оценке VEON, ее электронный кошелёк занимает четвёртое место на рынке страны.

По данным узбекских СМИ, о намерении развивать банковские услуги в Узбекистане руководство VEON говорило и ранее. В частности, генеральный директор группы Каан Терзиоглу заявлял, что холинг заинтересован в получении лицензий на цифровую банковскую деятельность на рынках своего присутствия.

VEON - международный телекоммуникационный холдинг, оказывает услуги связи и цифровые сервисы более чем 150 млн абонентов и свыше 228 млн пользователей цифровых услуг. В его состав входит Beeline Uzbekistan (на 100% принадлежит VEON UZB Holding Ltd).