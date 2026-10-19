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В Йемене в результате удара хуситов по военному лагерю погибли 53 человека

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - В центре Йемена в провинции Шабва хуситы нанесли удар по по военному лагерю правительственных сил Йемена "Аль-Алам", когда там проходили учения новобранцев, погибли не менее 53 военнослужащих, еще две сотни были ранены, сообщает AP со ссылкой на местные власти.

Хуситы запустили по лагерю три баллистические ракеты.

В подконтрольном хуситам агентстве "Саба" подтвердили нанесение авиаударов, однако не предоставили подробной информации о жертвах и ущербе.

Правительственные силы сообщили, что нанесли авиаудары по ракетным установкам хуситов и по позициям на территории аэропорта провинции Таиз и вокруг него. Также они сообщали, что отбили у хуситов ряд районов в этой провинции, административный центр которой - город Таиз - хуситы ранее блокировали.

Однако, отмечает "Аль-Джазира", правительство опасается потерять этот город - третий по величине в стране. При обороне ему также приходится сильно полагаться на бомбардировки ВВС Саудовской Аравии.

4 октября силы международно признанного правительства Йемена начали контрнаступательную операцию против хуситов, которые осенью заняли йеменское побережье Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива. В ходе конфликта стороны продолжают обмениваться ударами.

хуситы Йемен Шабва Таиз
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