Хуситы заявили об атаках на объекты Saudi Aramco, на саудовские аэропорты и радары

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Движение "Ансар Аллах" (хуситы) провело серию атак по целям в Саудовской Аравии, включая объекты нефтяной компании Saudi Aramco, заявил представитель хуситов Яхья Сари.

"Первая из наших операций была направлена против Saudi Aramco в Янбу-эль-Бакре, в две фазы (...) удары были точны, и они вызвали большой пожар на атакованных объектах", - говорится в его заявлении.

Кроме того, атаке подверглось нефтегазовое месторождение Шайба на востоке королевства.

Также хуситы наносили удары по Международному аэропорту имени Короля Халида в Эр-Рияде и аэропорту в Абхе, авиабазе в Хамис-Мушайте, по трем радарным установкам, по лагерю одного из оперативных соединений ВМС Саудовской Аравии.

Йеменские правительственные силы объявили об авиаударах по позициям хуситов, их транспорту и складам с оружием в провинции Таиз, где продолжается борьба за город Таиз - третий по величине населенный пункт Йемена. Йеменские военные заявили, что атаковали хуситов на юге провинции, в районе города Дубаб, севернее Таиза и в его аэропорту.

Саудовская Аравия возглавляет арабскую коалицию, оказывающую военную поддержку правительственным войскам Йемена в борьбе с хуситами, и наносит по их позициям авиаудары. В ответ хуситы проводят военные операции против инфраструктуры королевства.