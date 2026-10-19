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ЕК призвала страны ЕС не предоставлять приоритета выдаче виз гражданам РФ

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Вопросы выдачи виз, в том числе гражданам РФ, относятся к компетенции государств-членов ЕС, но существуют меры, которые принимаются на уровне всего Европейского союза, заявил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Маркус Ламмерт.

"Напомню о рекомендациях, выпущенных нами в 2022 году. Мы продолжаем следить за их выполнением и призываем государства-члены придерживаться этих положений. Речь идет о том, чтобы не предоставлять приоритета выдаче виз гражданам России, уделяя при этом повышенное внимание аспектам безопасности", - сказал пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе.

Так он ответил на вопрос о том, как продвигаются заявленные ранее Еврокомиссией инициативы по ограничению виз для россиян.

По его словам, "ограничение выдачи виз гражданам России является приоритетом для данной (Европейской - ИФ) комиссии и всего Европейского союза с (...) 2022 года".

"Мы видим результаты, и они весьма значительны. Если в 2022 году по всему Европейскому союзу было выдано около 4 млн виз (гражданам РФ - ИФ), то в 2025 году этот показатель составил примерно 618-620 тыс. Однако мы на этом не останавливаемся, работа продолжается. Мы также приняли меры, направленные на то, чтобы гражданам России было сложнее получить многократные визы, и впереди нас ждут следующие шаги", - сообщил представитель ЕК.

Ламмерт добавил: "После того как министры (стран ЕС - ИФ) приняли решение о введении санкций в отношении участников боевых действий, мы в ближайшее время представим меры по их реализации. Кроме того, в начале следующего года мы предложим более масштабную реформу наших визовых правил".

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