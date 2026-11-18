Словения перестала оформлять туристические визы россиянам

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Визовые центры Словении в России перестали принимать заявления на оформление туристических виз, сообщает VFS Global.

"Информируем об изменении условий подачи на визу в Словению. С 16 ноября принимаются документы только по следующим целям поездки: посещение членов семьи граждан ЕС, бизнес-визиты, визы для работников сферы международных перевозок, срочное медицинское лечение, воссоединение семьи с гражданами ЕС, программы международного студенческого обмена, визы для тренеров и спортсменов, имеющих контракт с клубом или спортивной организацией в Словении", - говорится на сайте визового оператора.

Как отметили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), новые ограничения не касаются уже выданных виз.

Ранее российские туристы могли оформить шенген для путешествия в Словению. Согласно статистике Еврокомиссии, в 2025 году Словения выдала россиянам более 1,2 тыс. шенгенских виз, но из них только 8,8% были многократными.