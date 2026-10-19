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Politico не видит признаков компромисса по бюджету Евросоюза на 2028-2034 годы

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Евросоюз испытывает трудности при формировании бюджета на 2028-2034 годы на фоне набирающего обороты избирательного цикла в Европе, в итоговых документах саммита ЕС не нашлось места для упоминания о достижении консенсуса по бюджету до конца текущего года, пишет Politico, комментируя прошедший 15-16 октября саммита Евросоюза.

В интервью изданию президент Кипра Никос Христодулидис заявил, говоря о крайне непростых переговорах по бюджету ЕС на 2028-2034 годы: "Все понимали, что нам необходимо достичь политического соглашения до конца года". Однако, по его словам, выборы в Испании делают достижение этой цели невозможным.

Более того, в следующем году выборы пройдут во Франции, Италии и ряде других стран, что, как прогнозирует президент Кипра, создаст для Евросоюза еще больше сложностей. ЕС, на его взгляд, оказался перед лицом беспрецедентной дилеммы: четыре крупнейшие экономики союза либо готовятся к выборам, либо переживают политические потрясения, что может серьезно ограничить способность союза принимать какие-либо решения.

Как отмечает издание, в следующем месяце в Испании пройдут выборы, по итогам которых к власти могут прийти представители правоцентристских и ультраправых сил. Во Франции в апреле 2027 года ожидается смена президента, и опросы отдают предпочтение лидеру крайне правых Марин Ле Пен. В Германии набирает популярность партия "Альтернатива для Германии", что ставит под сомнение перспективы канцлера Фридриха Мерца. В Италии правительство Джорджи Мелони, несмотря на то что оно продержалось у власти дольше, чем многие его предшественники, также движется к выборам, намеченным на 2027 год.

"Последствия уже становятся очевидными. Недавний саммит ЕС дал представление о том, что ждет союз в будущем: после двух дней переговоров лидерам государств-членов не удалось добиться прогресса в согласовании бюджета в размере 2 трлн евро. Вместо этого они оказались втянуты в неожиданно ожесточенный спор по вопросам энергетической политики. В итоговых документах саммита не нашлось места для упоминания о достижении консенсуса по бюджету до конца текущего года", - констатирует Politico.

Страны ЕС выступили против предложения председателя Европейского совета Антониу Кошты установить крайний срок для принятия бюджета - конец 2026 года, несмотря на то что в ноябре и декабре запланированы новые встречи на высшем уровне.

"Если и эти встречи не приведут к соглашению, то и без того непростые переговоры затянутся до 2027 года. В этот период предвыборная борьба, вероятно, будет оказывать еще более сильное влияние на ход дискуссий, а правительствам станет сложнее идти на компромиссы, необходимые для заключения сделки", - делает вывод издание.

По его оценке, "паралич, которого опасаются в Брюсселе на фоне набирающего обороты избирательного цикла в Европе, уже начинает проявляться: саммит, состоявшийся на прошлой неделе, наглядно показал, насколько трудно находить компромиссы, столь необходимые для Европейского союза".

Евросоюз Кипр Альтернатива для Германии Марин Ле Пен Германия Франция
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