Мирзиёев и Рубио обсудили развитие стратегического партнерства Узбекистана и США

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и госсекретарь США Марко Рубио обсудили приоритеты дальнейшего развития двустороннего стратегического партнерства, сообщила пресс-служба президента.

Основное внимание было уделено дальнейшему укреплению узбекско-американского стратегического партнерства и последовательной реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне.

Стороны высоко оценили итоги очередной министерской встречи в формате "C5+1" (формат объединяет пять стран Центральной Азии и США), подтвердившей взаимную заинтересованность в укреплении диалога и расширении многопланового сотрудничества США со странами Центральной Азии.

Отмечена активизация двустороннего взаимодействия в политике и сфере безопасности, торговле и инвестициях, инновациях и технологиях, образовании и культуре. Расширяются контакты между парламентами, профильными ведомствами, деловыми кругами и академическим сообществом двух стран. Отдельное внимание было уделено сотрудничеству в сфере безопасности, прежде всего в борьбе с терроризмом, экстремизмом, наркотрафиком и нелегальной миграцией.

Важным этапом развития двусторонних отношений стал запуск Диалога расширенного стратегического партнерства между Узбекистаном и США, говорится в сообщении. По итогам первого заседания стороны подписали ряд документов, в том числе Соглашения Артемиды, предусматривающие принципы мирного освоения космического пространства.

Экономическое сотрудничество остается одним из ключевых направлений стратегического партнерства. По данным пресс-службы, с начала года товарооборот между двумя странами увеличился на 35%. В рамках Программы экономического сотрудничества реализуются крупные проекты в гражданской авиации, автомобилестроении, горнодобывающей отрасли, энергетике, сельском хозяйстве, цифровизации и финансовом секторе.

Подчеркнута особая роль американо-узбекского делового и инвестиционного совета в развитии торгово-экономических связей. В ходе его второго заседания достигнуты новые договоренности на общую сумму $12 млрд.

Стороны также обсудили перспективы сотрудничества в сфере стратегически важных минералов, энергетики, транспорта, искусственного интеллекта и цифровых технологий. Особое внимание уделено развитию межрегиональных связей и организации обмена бизнес-миссиями.

В гуманитарной сфере отмечено развитие образовательных связей. В Ташкенте действуют Университет Вебстера, Американский технологический университет и Центр компетенций Колорадской горной школы. Также растет число американских туристов, посещающих Узбекистан.

Кроме того, Мирзиёев и Рубио обменялись мнениями по актуальным вопросам международной политики и региональной безопасности, а также рассмотрели график предстоящих мероприятий с участием лидеров двух стран и их содержательное наполнение.

Мирзиёев наградил Рубио орденом "Буюк хизматлари учун" ("За выдающиеся заслуги"), а специального посланника президента США по Южной и Центральной Азии Серджио Гора - орденом "Дустлик" ("Дружба").

Рубио и Гор приняли участие в министерской встрече в формате "C5+1" и втором заседании американо-узбекского делового и инвестиционного совета, состоявшихся в Самарканде.