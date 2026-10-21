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Москва указала на взаимовыгоду в отношениях с Центральной Азией на фоне визита Рубио в Узбекистан

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - У России многоплановые зрелые отношения с партнерами из государств Центральной Азии, они опираются на принципы равноправия и взаимной выгоды, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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"У нас с коллегами из центральной Азии многоплановые зрелые торгово-экономические связи на понятной основе. Это основа, которая состоит из преимуществ близких рынков, сопредельных рынков, общая транспортно-логистическая сеть, опора на принципы стратегического партнерства, равноправия, взаимной выгоды, сложившихся исторических связей", - сказала она на брифинге в среду.

Так Захарова ответила на вопрос "Интерфакса", вызывает ли у Москвы обеспокоенность сотрудничество партнеров из Центральной Азии с США в сфере экономики в свете состоявшегося визита в Узбекистан госсекретаря США Марко Рубио.

"Государства Центральной Азии полагаются на Россию как на проверенного временем, надежного партнера, как на поставщика стратегически важных товаров, прежде всего продовольствия, энергоресурсов. При этом наши страны развивают отношения и самостоятельно. Если все это будет на равноправной, взаимоуважительной основе, без ультимативности, тем более требующей некоего отказа от взаимодействия с другими странами, это норма международных отношений. Если опять начнется выкручивание рук, то, конечно, это не соответствует международному праву и тем договоренностям, которые имеются", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

МИД РФ США Узбекистан Марко Рубио
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