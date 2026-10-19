Трамп заявил о возможности встречи с Путиным Си Цзиньпином

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что хотя в его графике нет трехсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, он хотел бы организовать переговоры в таком формате.

"Нет. Но я бы на такое пошел. И не из-за Украины в основном", - сказал он журналистам в ответ на вопрос по поводу планов такой встречи.

"Мы бы говорили о ядерном оружии, о денуклеаризации", - уточнил Трамп.

По его словам, США располагают наиболее крупным ядерным арсеналом, РФ - на втором месте, КНР - на третьем, однако Китай быстро сокращает разрыв.

Трамп отметил, что встреча могла бы пройти при желании лидеров РФ и КНР и, скорее всего, в Китае.