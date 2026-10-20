Рубио считает позитивным фактором возможную встречу лидеров США, РФ и КНР

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио заявил во вторник, что переговоры Вашингтона, Москвы и Пекина на уровне лидеров стали бы хорошей новостью для стран мира.

"Наш президент выражал готовность к обсуждению на уровне лидеров США, России и Китая таких тем, как контроль над вооружением. И если есть такая возможность, то это было бы очень хорошо для всего мира", - сказал Рубио журналистам в Индии.

По его словам, "в мире становится безопаснее, когда лидеры трех самых могущественных ядерных держав хотя бы разговаривают друг с другом".

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что хотел бы организовать трехстороннюю встречу с президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. "Мы бы говорили о ядерном оружии, о денуклеаризации", - уточнял Трамп.