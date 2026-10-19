В Италии готовятся ужесточить меры в отношении участников протестов после беспорядков в Милане

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Власти Италии намерены принять более жесткие меры в отношении молодежи, участвующей в акциях протеста, после произошедших 17 и 18 октября беспорядков в Милане, сообщает в понедельник итальянское агентство ANSA со ссылкой на источники.

"Совет министров изучает технические возможности для применения более жесткого подхода, опираясь на меры, уже заложенные в законопроекте о безопасности, который на данный момент находится на рассмотрении Сената", - заявили собеседники агентства на условиях анонимности.

По словам источников, "жесткий подход" может найти отражение в декрете, который Совет министров может рассмотреть уже во вторник.

Кроме того, правительство изучает предложения полиции о введении превентивных мер, которые позволят сотрудникам правоохранительных органов задерживать потенциальных нарушителей порядка накануне акций протеста.

Как отмечают западные СМИ, 17 и 18 октября в городах на севере Италии тысячи студентов устроили марши против низких зарплат, высоких налогов, роста цен на продовольствие и бензин, а также сокращения государственного финансирования. Некоторые шествия переросли в беспорядки: группы протестующих били витрины магазинов, ресторанов, портили уличные скамейки, бросались камнями, поджигали мусорные баки. В ответ полиция применила слезоточивый газ и водометы. Наиболее крупные беспорядки произошли в Милане.