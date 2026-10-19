Поиск

В Италии готовятся ужесточить меры в отношении участников протестов после беспорядков в Милане

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Власти Италии намерены принять более жесткие меры в отношении молодежи, участвующей в акциях протеста, после произошедших 17 и 18 октября беспорядков в Милане, сообщает в понедельник итальянское агентство ANSA со ссылкой на источники.

"Совет министров изучает технические возможности для применения более жесткого подхода, опираясь на меры, уже заложенные в законопроекте о безопасности, который на данный момент находится на рассмотрении Сената", - заявили собеседники агентства на условиях анонимности.

По словам источников, "жесткий подход" может найти отражение в декрете, который Совет министров может рассмотреть уже во вторник.

Кроме того, правительство изучает предложения полиции о введении превентивных мер, которые позволят сотрудникам правоохранительных органов задерживать потенциальных нарушителей порядка накануне акций протеста.

Как отмечают западные СМИ, 17 и 18 октября в городах на севере Италии тысячи студентов устроили марши против низких зарплат, высоких налогов, роста цен на продовольствие и бензин, а также сокращения государственного финансирования. Некоторые шествия переросли в беспорядки: группы протестующих били витрины магазинов, ресторанов, портили уличные скамейки, бросались камнями, поджигали мусорные баки. В ответ полиция применила слезоточивый газ и водометы. Наиболее крупные беспорядки произошли в Милане.

Милан Италия Сенат
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: понедельник, 19 октября

Лавров провел встречу с Пезешкианом

 Лавров провел встречу с Пезешкианом

Brent подешевела до $108,17 за баррель

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

 Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

РСТ не фиксирует отмен российскими туристами поездок во Францию из-за протестов

 РСТ не фиксирует отмен российскими туристами поездок во Францию из-за протестов

В МИД Германии вызвали посла Ирана в связи с предотвращенными покушениями на евреев

Иран попросил РФ укрепить свои порты на Каспии, чтобы обеспечить поставки зерна

Иран возлагает на США ответственность за ситуацию с Ормузским проливом

В ЕС не планируют возобновлять импорт российского газа

Во Франции в отдельных районах ввели комендантский час

 Во Франции в отдельных районах ввели комендантский час
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12430 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3934 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 200 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 126 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 460 материалов
Нобелевская премия - 2026 Нобелевская премия - 2026 6 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 115 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов