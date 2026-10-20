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В Италии введут дополнительные меры в отношении несовершеннолетних правонарушителей

В Италии введут дополнительные меры в отношении несовершеннолетних правонарушителей
Фото: Andrea Carrubba/Anadolu via Getty Images

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни сообщил, что из-за недавних беспорядков правительство введет дополнительные меры для борьбы с преступностью, сообщает агентство АНСА.

По его словам, правительство одобрит новые меры, которые "усложнят для несовершеннолетних совершение преступлений".

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"Ответ правительства будет очень жесткий, чтобы обеспечить свободную торговлю и свободное движение граждан в центре городов", - сказал Таяни.

Он отмечает, что мирные демонстрация законны, а "те, кто разгромил Милан - преступники".

Среди прочего, для обеспечения порядка власти направят в Милан 500 военных.

17 и 18 октября в городах на севере Италии прошли протесты из-за низких зарплат, высоких налогов, роста цен на продовольствие и бензин, а также сокращения государственного финансирования. Некоторые шествия переросли в беспорядки: группы протестующих били витрины магазинов, ресторанов, портили уличные скамейки, бросались камнями, поджигали мусорные баки. В ответ полиция применила слезоточивый газ и водометы. Наиболее крупные беспорядки произошли в Милане.

В столкновениях с участниками беспорядков 14 полицейских получили ранения. Полиция задержала 270 человек, из которых 80% - несовершеннолетние.

Милан Италия Антонио Таяни
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