Трамп считает, что Зеленский не подходит для переговоров по украинскому урегулированию

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что, по его мнению, теперь не президент Украины Владимир Зеленский должен представлять эту страну на переговорах по украинскому урегулированию.

"Честно говоря, я думаю, наступило время, когда кому-либо другому стоило бы вести переговоры от имени Украины", - сказал Трамп журналистам.

Комментируя утверждения Зеленского, что Трамп теперь "находится не на той стороне истории", президент США ответил, что "Зеленский понятия не имеет, о чем говорит".

Он подчеркнул, что Зеленскому уже давно следовало бы урегулировать украинский кризис.

Трамп также считает, что президент Украины не желает завершения конфликта. "Зеленский особо не помогает в урегулировании. Я думаю, он не хочет положить этому конец", - сказал он.