В НАТО опасаются, что конфликт между Трампом и Зеленским уже не удастся решить

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - В НАТО предполагают, что разногласия между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским могли зайти настолько далеко, что примирить лидеров не удастся, сообщает во вторник Bloomberg со ссылкой на источник.

"По словам человека, разбирающегося в теме, высокопоставленные должностные лица НАТО обеспокоены тем, что отношения Зеленского и Трампа нормализовать не удастся, и это может вынудить Украину принять болезненный вариант решения конфликта с Россией", - информирует агентство.

Генсек НАТО Марк Рютте знает о проблеме и пытается снизить напряжение, чтобы Украина смогла и дальше получать необходимую поддержку и "оставаться в строю", заявил источник. Служащие НАТО также призывали Киев попытаться разрядить обстановку с США.

"Если президент Украины Владимир Зеленский не сделает этого, оружие от США, поставки которого в основном финансирует Европа по программе PURL, также могут пострадать, с учетом непредсказуемости Трампа, сказал источник", - передает Bloomberg.

Еще один собеседник отметил, что страны Европы непублично пытаются решить данную проблему с администрацией США. Однако планов поездки европейской делегации в Вашингтон нет.

В понедельник Трамп сказал журналистам, что Зеленский вряд ли подходит для переговоров по украинскому урегулированию, добавив, что украинский президент не добивается окончания конфликта с Россией, не предпринимает никаких усилий для урегулирования украинского кризиса.

Позднее газета The New York Times писала, что Трамп настроен на давление на Киев для достижения соглашения по урегулированию его конфликта с РФ.