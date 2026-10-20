Поиск

В НАТО опасаются, что конфликт между Трампом и Зеленским уже не удастся решить

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - В НАТО предполагают, что разногласия между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским могли зайти настолько далеко, что примирить лидеров не удастся, сообщает во вторник Bloomberg со ссылкой на источник.

"По словам человека, разбирающегося в теме, высокопоставленные должностные лица НАТО обеспокоены тем, что отношения Зеленского и Трампа нормализовать не удастся, и это может вынудить Украину принять болезненный вариант решения конфликта с Россией", - информирует агентство.

Генсек НАТО Марк Рютте знает о проблеме и пытается снизить напряжение, чтобы Украина смогла и дальше получать необходимую поддержку и "оставаться в строю", заявил источник. Служащие НАТО также призывали Киев попытаться разрядить обстановку с США.

"Если президент Украины Владимир Зеленский не сделает этого, оружие от США, поставки которого в основном финансирует Европа по программе PURL, также могут пострадать, с учетом непредсказуемости Трампа, сказал источник", - передает Bloomberg.

Еще один собеседник отметил, что страны Европы непублично пытаются решить данную проблему с администрацией США. Однако планов поездки европейской делегации в Вашингтон нет.

В понедельник Трамп сказал журналистам, что Зеленский вряд ли подходит для переговоров по украинскому урегулированию, добавив, что украинский президент не добивается окончания конфликта с Россией, не предпринимает никаких усилий для урегулирования украинского кризиса.

Позднее газета The New York Times писала, что Трамп настроен на давление на Киев для достижения соглашения по урегулированию его конфликта с РФ.

Владимир Зеленский Украина США Дональд Трамп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Власти Франции привлекут военных в поддержку полиции в день протестов 24 октября

 Власти Франции привлекут военных в поддержку полиции в день протестов 24 октября

Популярный у россиян в Турции платежный сервис Letim прекратит работу с 30 ноября

Посольство РФ в Париже советует россиянам избегать мест массового скопления людей во Франции

 Посольство РФ в Париже советует россиянам избегать мест массового скопления людей во Франции

В Италии введут дополнительные меры в отношении несовершеннолетних правонарушителей

 В Италии введут дополнительные меры в отношении несовершеннолетних правонарушителей

Apple представит 28 октября первый MacBook с сенсорным экраном

 Apple представит 28 октября первый MacBook с сенсорным экраном

Товарооборот Армении с ЕАЭС при приостановке членства сократится более чем в 2 раза

Газ для Армении в случае приостановки членства в ЕАЭС подорожает на 69%

Песков назвал необходимым обсуждение стратстабильности на возможной встрече Путина и Трампа

Глава Ryanair прогнозирует рекордный рост цен на авиабилеты в Европе в 2027 году

Макрон договорился о поставках 200 тыс. тонн дизеля в месяц из ОАЭ и Бахрейна
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12447 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3940 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 116 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 200 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 126 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 460 материалов
Нобелевская премия - 2026 Нобелевская премия - 2026 6 материалов