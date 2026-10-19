Трамп пока нацелен на переговоры с РФ, а не на ужесточение санкций

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что на данном этапе нацелен на продолжение переговорного процесса с Россией по Украине, а не на дальнейшие санкции против Москвы.

"Мы ведем переговоры с Путиным по Украине. Так что я не хотел бы спровоцировать провал переговорного процесса", - сказал он журналистам в Вашингтоне, объясняя, почему не считает нужным пока вводить санкции, предусмотренные "законом Грэма".

При этом Трамп напомнил, что имеет право в дальнейшем пересмотреть свою позицию. "У меня есть право в любой момент немедленно ввести санкции. Так что если обстоятельства будут складывать неудачно, я могу сделать это", - заявил американский президент.