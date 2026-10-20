Трамп заявил, что Россия не помогала Ирану в его конфликте с США

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Вашингтон не заметил, чтобы РФ оказывала помощь Ирану в контексте его конфликта с США, заявил в понедельник американский президент Дональд Трамп.

"У нас также очень хорошая ситуация с Ираном. (...) Россия там ничего не сделала, что мы увидели бы. Я думаю, это хорошо ", - сказал он журналистам.

Трамп подчеркнул, что при этом США наносили мощные военные удары по Ирану и оказывали сильное экономическое давление.