Трамп назвал Иран ответственным за начало конфликта с США

Он заявил, что ему никогда не нравился заключенный с Тегераном меморандум о прекращении огня

Дональд Трамп Фото: Anna Moneymaker/Getty Images

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран несет ответственность за начало конфликта между двумя странами.

"Мы не начинали войну с Ираном. Иран начал войну с нами", - заявил Трамп в понедельник на предвыборном митинге в штате Миссисипи.

Американский лидер в очередной раз повторил утверждение, что Тегерану оставалось всего две недели до разработки ядерной ракеты.

"Я не думаю, что у нас был выбор. Они были в двух неделях от создания ядерной ракеты. Они считаются государством-спонсором террора номер один в мире", - заявил президент США.

Он также назвал достигнутое ранее соглашение с Ираном о прекращении огня "пустой тратой времени".

"Мы заключили небольшое перемирие, которое мне никогда особо не нравилось", - сказал Трамп.

"Мы хотим быть вежливыми, но, насколько я понимаю, это была пустая трата времени", - отметил он.

В ночь на 18 июня США и Иран подписали меморандум, предусматривающий завершение конфликта, который начался 28 февраля. Документ предусматривает, в частности, снятие морской блокады США с Ирана в обмен на открытие Тегераном жизненно важного Ормузского пролива. Однако позже стороны перестали выполнять условия меморандума и возобновили боевые действия друг против друга.