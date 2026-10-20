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Трамп считает, что Париж превратится в "мусульманский город"

Трамп считает, что Париж превратится в "мусульманский город"
Фото: David Ramos via Getty

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Столица Франции из-за неконтролируемой иммиграции скоро станет мусульманским городом, заявил президент США Дональд Трамп.

"Туда приезжают все со всего мира. В итоге, как вы знаете, Париж скоро станет мусульманским городом. А планировалось совершенно другое", - сказал он журналистам в Вашингтоне.

Комментируя недавние беспорядки во французский городах, Трамп сказал, что опечален увиденным и что давно советовал президенту Франции Эммануэлю Макрону ужесточить правила въезда для иммигрантов.

"Причина того, что там происходит - это иммиграция, а не проблема школ или еще что-то", - добавил он.

На выходных в Париже и других крупных городах Франции прошли акции протеста. Формально их организовали, чтобы привлечь внимание властей к росту цен, к проблемам в сфере образования. На практике существенная часть демонстрантов грабила магазины и целенаправленно искала столкновений с полицией. Западные СМИ отмечают, что существенная часть участников беспорядков - иммигранты либо дети и внуки иммигрантов. Произошедшее, по мнению некоторых европейских политиков и экспертов, может указывать на то, что Франция оказалась неспособна за последние десятилетия привить миллионам граждан иностранного происхождения традиционные для страны ценности и в полной мере интегрировать людей во французское общество.

Париж США Дональд Трамп Франция
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