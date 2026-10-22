МВД Франции усилит меры безопасности во время протестов 24 октября

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Министр-делегат по внутренним делам Франции Жан-Дидье Берже пообещал, что на акции протеста 24 октября к поддержанию порядка привлекут больше полицейских, чем во время беспорядков на прошлой неделе, сообщает в четверг телеканал BFM TV.

По словам Берже, МВД привлечет на 20% больше стражей порядка, чем 17 октября, когда по всей стране прошли масштабные беспорядки и столкновения с полицией. Кроме того, в субботу в операциях будут участвовать бойцы спецназа Национальной жандармерии GIGN и элитного подразделения национальной полиции RAID.

Увеличения числа полицейских удастся достичь за счет отмены отпусков. "Мы вызвали сотрудников, которые должны были уйти в отпуск", - объяснил министр-делегат.

Ранее глава МВД Лоран Нуньес признал, что размах беспорядков на выходных оказался в 2,5 раза больше, чем предполагали в ведомстве. Он отметил, что число стражей порядка было меньше "числа участников протестов, манифестантов, мародеров и ультралевых бунтовщиков".

На выходных в Париже и других крупных городах Франции прошли акции протеста. Формально их организовали, чтобы привлечь внимание властей к росту цен, к проблемам в сфере образования. На практике существенная часть демонстрантов грабила магазины и целенаправленно искала столкновений с полицией.

24 октября во Франции вновь ожидаются протесты. "Желтые жилеты", которые выражают недовольство, главным образом, ростом цен, призвали сограждан выйти на улицы. В движении назвали запланированные протесты "вторым актом". Префектура Роны запретила любые манифестации в Лионе 24 октября.