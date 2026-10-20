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КСИР угрожает нанести удар по подводным интернет-кабелям в Ормузском проливе

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) выступил с угрозой нанести удар по коммуникационным кабелям, проходящих через Ормузский пролив, передает агентство Fars.

"Подводные коммуникационные кабели могут стать новыми целями Ирана", - заявил представитель КСИР бригадный генерал Хосейн Мохеби.

"Через Ормузский пролив проложены семь крупных подводных кабелей, от которых зависит интернет-трафик и передача коммерческих данных во всем мире", - указал он.

Мохеби предостерег Соединенные Штаты от любых новых нападений на Исламскую Республику.

"Если в регионе станет небезопасно для Ирана, то безопасности в регионе не будет ни для кого", - отметил генерал.

КСИР Ормузский пролив
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