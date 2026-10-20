Хуситы заявили о проведении серии военных операций против Саудовской Аравии

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Силы йеменских хуситов провели за последние 48 часов шесть операций против Саудовской Аравии, заявил в соцсети Х военный представитель группировки Яхья Сари.

По его словам, целями атак стали военные объекты, аэропорты и нефтяная инфраструктура, в том числе международный аэропорт имени короля Халида в столице королевства Эр-Рияде, объекты нефтяной компании Aramco в Янбу на побережье Красного моря, а также нефтяное месторождение Шайба недалеко от границы с Объединенными Арабскими Эмиратами.

Как утверждает Сари, удары также были нанесены по международному аэропорту Абха, радиолокационным станциям, авиабазе Хамис Мушейт на юго-западе Саудовской Аравии, лагерю саудовских военно-морских сил и еще одному радиолокационному объекту в районе населенного пункта Бир-Аскар на юге королевства.

Он охарактеризовал эти атаки как ответ на более чем 200 авиаударов и ракетных обстрелов, совершенных саудовской коалицией по подконтрольным хуситам территориям за последние двое суток. Сари заявил, что хуситы будут придерживаться политики "эскалация в ответ на эскалацию" до тех пор, пока "не прекратятся нападения на Йемен".

В минувшее воскресенье подконтрольное хуситам министерство здравоохранения возложило на силы саудовской коалиции ответственность за авиаудары, в результате которых на удерживаемых повстанцами территориях Йемена за выходные погибли или получили ранения более 30 человек. В частности, в северной провинции Саада в результате одного из ударов погибли не менее девяти человек, среди которых, по данным повстанцев, были пятеро детей и две женщины.

Саудовская Аравия возглавляет арабскую коалицию, оказывающую военную поддержку правительственным войскам Йемена в борьбе с хуситами, и наносит по их позициям авиаудары. В ответ хуситы проводят военные операции против объектов саудовской военной и гражданской инфраструктуры.