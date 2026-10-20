Британские истребители Typhoon будут защищать саудовские города от хуситов

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Истребители Typhoon королевских ВВС Великобритании примут участие в оборонительных миссиях по защиите городов Саудовской Аравии от ударов хуситов, сообщает британское Министерство обороны.

"Великобритания будет проводить миссии по противовоздушной обороне с участием истребителей королевских ВВС Typhoon, чтобы помочь в защите саудовских городов и важнейшей инфраструктуры страны от воздушных ударов", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства.

Истребители будут выполнять исключительно оборонительные задачи и не будут наносить удары по хуситам.

Лондон также предоставит военно-транспортный самолет Airbus A400M для транспортировки военных грузов в Саудовской Аравии.

Ранее премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что Лондон окажет помощь Эр-Рияду дозаправкой самолетов в воздухе.

Саудовская Аравия возглавляет арабскую коалицию, оказывающую военную поддержку правительственным войскам Йемена в борьбе с хуситами, и наносит по их позициям авиаудары. В ответ хуситы проводят военные операции против инфраструктуры королевства.