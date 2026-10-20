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Астронавты МКС выйдут в открытый космос 29 октября и 5 ноября для монтажных работ

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Астронавты, работающие на борту Международной космической станции (МКС), 29 октября и 5 ноября совершат выходы в открытый космос для проведения работ по модернизации системы энергоснабжения орбитальной лаборатории, сообщило NASA.

В предстоящих работах примут участие астронавт NASA Анил Менон и астронавт Канадского космического агентства (CSA) Джошуа Кутрик. В ходе первого выхода им предстоит установить выдвижную солнечную панель нового поколения IROSA на левом борту ферменной конструкции МКС.

Во время второго выхода, который состоится спустя неделю, астронавты установят еще одну такую панель на правом борту фермы станции.

Их монтаж завершит модернизацию системы энергоснабжения, необходимую для обеспечения критически важных операций МКС, в том числе ее безопасного и контролируемого схода с орбиты, который планируется в конце 2030 года.

Пара солнечных панелей IROSA была доставлена на МКС грузовым космическим кораблем Cargo Dragon, который состыковался с ней 15 октября.

В настоящее время на борту орбитальной лаборатории продолжают работать семь человек, в том числе космонавты "Роскосмоса" Петр Дубров (командир станции), Анна Кикина и Сергей Тетерятников, астронавты NASA Анил Менон, Джессика Уоткинс и Люк Дилейни, а также астронавт CSA Джошуа Кутрик.

NASA МКС Анна Кикина Петр Дубров Cargo Dragon
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