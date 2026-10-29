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Астронавты МКС вышли в открытый космос для монтажных работ

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Астронавты, работающие на борту Международной космической станции (МКС), в четверг вышли в открытый космос для проведения работ по модернизации системы энергоснабжения орбитальной лаборатории, NASA ведет прямую трансляцию.

Американскому астронавт Анилу Менону и астронавту Канадского космического агентства (CSA) Джошуа Кутрику предстоит установить выдвижную солнечную панель нового поколения IROSA на левом борту ферменной конструкции МКС.

Выход из шлюзового модуля Quest американского сегмента станции в космический вакуум начался в 07:57 по времени Восточного побережья США (в 14:57 по Москве) и продлится около 6,5 часов.

Астронавтам 5 ноября предстоит совершить еще один выход в открытый космос для установки второй солнечной панели на правом борту фермы станции.

Их монтаж завершит модернизацию системы энергоснабжения, необходимую для обеспечения критически важных операций МКС, в том числе ее безопасного и контролируемого схода с орбиты, который планируется в конце 2030 года.

Пара солнечных панелей IROSA была доставлена на МКС грузовым космическим кораблем Cargo Dragon, который состыковался с ней 15 октября.

В настоящее время на борту орбитальной лаборатории продолжают работать семь человек, в том числе космонавты "Роскосмоса" Петр Дубров (командир станции), Анна Кикина и Сергей Тетерятников, астронавты NASA Анил Менон, Джессика Уоткинс и Люк Дилейни, а также астронавт CSA Джошуа Кутрик.

NASA МКС
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