Таджикистан и SpaceX обсудили развитие спутникового интернета

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Посол Таджикистана в США Завки Завкизода провел встречу с директором по вопросам доступа на рынки и развития проекта Starlink компании SpaceX Джулией Греблахер, сообщило посольство Таджикистана в Соединенных Штатах.

"В ходе встречи стороны обсудили вопросы, связанные с расширением сотрудничества между Республикой Таджикистан и компанией SpaceX, в том числе в области телекоммуникаций и спутникового интернета", - говорится в сообщении дипломатического представительства.

Стороны также обменялись мнениями о реализации текущего плана мероприятий по развертыванию сети, о развитии инфраструктуры точек присутствия (Edge Point of Presence, PoP) и перспективах дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества.