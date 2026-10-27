Starlink приостановил подключение новых абонентов в Таджикистане

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Интернет-провайдер Starlink (входит в корпорацию SpaceX) остановил продажу и активацию новых подключений в Таджикистане, ограничения со стороны компании подтвердила Служба связи при правительстве страны, сообщили asiaplus.news.

"Из-за государственного регулирования и высокой стоимости наземной сети в Таджикистане, которую Starlink обязан использовать, мы не можем подключать новых клиентов до дальнейшего уведомления. Мы отменяем ваш заказ и полностью возвращаем средства", - приводит издание ответ компании на запрос одного из клиентов.

Служба связи Таджикистана ограничений со своей стороны не вводила и теперь ждет от компании объяснений.

"Служба связи при правительстве Республики Таджикистан не вводила каких-либо запретов или ограничений на продажу, подключение и активацию новых абонентов Starlink на территории Республики Таджикистан", - говорится в ответе ведомства на запрос издания.

По данным регулятора, Starlink "заблаговременно не уведомила Службу связи о намерении приостановить продажи и активацию новых пользователей". Ведомство направило компании официальный запрос и попросило предоставить подробные разъяснения относительно причин принятого решения.

По данным госоргана, тарифы на использование наземной инфраструктуры оператора связи не изменялись. "Ссылка компании Starlink на высокую стоимость наземной инфраструктуры в качестве причины приостановки подключений требует дополнительных разъяснений, поскольку ранее согласованные тарифы не пересматривались и не повышались", - говорится в ответе.

"Решение о приостановке продаж и активации новых абонентов принято не таджикской стороной и не относится к ограничениям, установленным Службой связи", - подчеркнули в ведомстве.

В октябре 2025 года Служба связи при правительстве Таджикистана подписала соглашение с компанией Starlink Tajikistan о предоставлении доступа к глобальной спутниковой сети интернет-связи. Сервис начал работать в начале февраля 2026 года. Компания называла приоритетом предоставление услуг в отдаленных и горных районах, где нет стабильной инфраструктуры кабельного интернета.

По данным ведомства, активная абонентская база Starlink в Таджикистане превышает 6 тысяч пользователей.

20 октября посол Таджикистана в США Завки Завкизода обсуждал с директором по вопросам доступа на рынки и развития проекта Starlink компании SpaceX Джулией Греблахер расширение сотрудничества компании с Таджикистаном.

В августе Агентство инноваций и цифровых технологий Таджикистана также обсуждало с компанией SpaceX/Starlink развитие сотрудничества в сфере спутникового интернета и цифровых технологий. Тогда агентство представило проект дорожной карты сотрудничества, предусматривающий использование возможностей спутникового интернета для учреждений здравоохранения и образования, предоставления государственных услуг, обеспечения связью госучреждений в отдаленных районах страны.