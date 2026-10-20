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Учебный корабль Балтфлота прибыл в порт Намибии

Учебный корабль Балтфлота прибыл в порт Намибии
Курсант ВМФ РФ на учебном корабле Балтийского флота "Перекоп". Архивное фото
Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Учебный корабль Балтийского флота "Перекоп" прибыл в порт Уолфиш-Бей Республики Намибия в рамках похода вокруг Евразии и Африки, сообщили в пресс-службе Балтийского флота во вторник.

До прибытия в порт Намибии "Перекоп" совершил переход по акваториям Индийского и Атлантического океанов. За семь ходовых суток корабль преодолел свыше 1800 морских миль, проинформировали во флоте.

На переходе курсанты Балтийского военно-морского института имени адмирала Ф.Ф. Ушакова несли штурманские вахты в качестве дублёров, обучались прокладке курса по данным навигационных приборов и осваивали навыки прохождения проливов и узкостей. Также с ними проводили занятия по общекорабельной практике, устройству корабля и основам борьбы за живучесть.

В церемонии встречи учебного корабля в порту Уолфиш-Бей приняли участие представители посольства России и в Намибии, а также военнослужащие национальных военно-морских сил Намибии.

По информации Балтфлота, штурманский поход корабля стартовал в начале июля и продлится до середины декабря 2026 года. В общей сложности ему предстоит пройти порядка 30 тыс. морских миль. Весь маршрут проходит через четыре океана, 14 морей, 23 пролива и девять заливов.

Балтфлот Намибия
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Учебный корабль Балтфлота прибыл в порт Намибии

 Учебный корабль Балтфлота прибыл в порт Намибии

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