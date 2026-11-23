Курсанты из Гвинеи пройдут штурманскую практику на борту корабля Балтфлота "Перекоп"

Флаги России и Гвинеи на учебном корабле Балтийского флота "Перекоп" Фото: пресс-служба Балтийского флота/ТАСС

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Учебный корабль Балтийского флота "Перекоп" завершил программу пребывания в Гвинейской Республике и покинул порт Конакри, сообщает Минобороны России.

"На борт учебного корабля "Перекоп" в порт Конакри для прохождения учебной практики прибыли курсанты из Гвинейской Республики. Штурманскую практику они будут проходить вместе с курсантами Балтийского военно-морского училища имени адмирала Ф.Ф. Ушакова. В море будущие офицеры несут штурманские вахты в качестве дублёров, обучаются прокладке курса по данным навигационных приборов и осваивают навыки прохождения проливов и узкостей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время стоянки учебного корабля "Перекоп" в Конакри экипаж корабля принял участие в протокольных, культурных и спортивных мероприятиях. Представители командования штурманского похода провели встречи с командованием Военно-морских сил Гвинеи и военно-морской базы Конакри.

На причале около корабля была развёрнута тематическая выставка, посвящённая 120-летию подводных сил ВМФ России, подготовленная Объединённой судостроительной корпорацией для дальнего похода "Перекопа" по российским и зарубежным портам. Все желающие могли ознакомиться с ключевыми вехами истории отечественного подводного флота, информирует военное ведомство.

Штурманский поход учебного корабля "Перекоп" стартовал в начале июля и продлится до середины декабря 2026 года. В общей сложности кораблю предстоит пройти порядка 30 тыс. морских миль. Весь маршрут проходит по Северному морскому пути, 4 океанам, 14 морям, 23 проливам и 9 заливам.