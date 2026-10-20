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Axios сообщил о возможных переговорах Уиткоффа, Зеленского и представителей ЕС в Осло

После Норвегии Уиткофф планирует представить мирный план Москве, а также обсудить освобождение американца Хаббарда

Axios сообщил о возможных переговорах Уиткоффа, Зеленского и представителей ЕС в Осло
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф
Фото: Anna Moneymaker/Getty Images

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Спецпосланник президента США Стив Уиткофф отправится во вторник в столицу Норвегии для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, сообщает Axios со ссылкой на осведомленные источники.

"В переговорах примут участие Украина, европейские союзники и США, которые будут стремиться разработать мирное предложение для представления России", - заявили источники портала.

Они уточнили, что в переговорах в Осло примут участие Зеленский, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, представители стран Е4 (Великобритании, Франции, Германии и Польши) и официальные лица из ЕС и НАТО.

При этом советник Трампа Джаред Кушнер из-за болезни не будет присутствовать на встрече в Осло лично, но примет участие виртуально, сообщил американский чиновник.

Согласно источнику портала, Уиткофф после Осло планирует отправиться в Россию, где надеется встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным и представить идеи, разработанные в тесной консультации с Украиной и европейскими партнерами.

Ожидается также, что в ходе поездки будут предприняты усилия по освобождению Стивена Хаббарда, в 2024 году осужденного в России по делу о наемничестве.

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Украина Осло Владимир Зеленский Стив Уиткофф
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