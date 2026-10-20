Аракчи заявил, что Тегеран и Москва никогда не сотрудничали так тесно, как сейчас

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи после переговоров в Тегеране с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил о наиболее тесном сотрудничестве Москвы и Тегерана в истории.

"Никогда в нашей истории Иран и Россия не сотрудничали так тесно, как сейчас", - написал Аракчи в соцсети X утром во вторник.

По его словам, вместе с Лавровым они обсудили "все вопросы, от Европы до Западной Азии, включая Ливан, Палестину, Украину и Йемен".

"Также сосредоточили внимание на расширении экономического и ядерного сотрудничества", - отметил Аракчи, назвав переговоры "своевременными".

Лавров прибыл в Тегеран в понедельник из Бахрейна, где принял участие в 9-м раунде стратегического диалога Россия-Совет сотрудничества государств Персидского залива (ССАГПЗ).

Вечером в понедельник МИД РФ информировал, что в ходе рабочего визита министра стороны констатировали интенсивный характер политического диалога, тесное взаимодействие на правительственном и отраслевом уровнях, между парламентами, регионами и бизнесом.

Отмечалось также, что Лавров в ходе рабочего визита в Тегеран был принят президентом Ирана Масудом Пезешкианом, провел "обстоятельные переговоры" с главой иранского внешнеполитического ведомства Аббасом Аракчи и встречу с секретарем Высшего Совета Национальной Безопасности Ирана Мохсеном Резаи.