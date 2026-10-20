Поиск

Норвегия анонсировала переговоры Уиткоффа с Зеленским во вторник в Осло

Кушнер присоединится к переговорам по видеосвязи

Норвегия анонсировала переговоры Уиткоффа с Зеленским во вторник в Осло
Cпецпосланник президента США Стив Уиткофф (справа)
Фото: AP/ТАСС

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Власти Норвегии заявили, что спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер примут участие в переговорах президента Украины Владимира Зеленского, премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре и президента Финляндии Алксандра Стубба во вторник в Осло.

"Спецпосланники США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, оба примут участие во встречах в Осло по ситуации на Украине. Они присоединятся к встречам, которые пройдут сегодня в Осло", - говорится в заявлении на сайте правительства, опубликованном во вторник.

В нем отмечается, что Уиткофф прибудет в Норвегию, а Кушнер присоединится к переговорам по видеосвязи.

Власти Норвегии сообщают, что Украина запросила присутствие Уиткоффа и Кушнера на встречах.

Ранее о предстоящих переговорах спецпосланников США с Зеленским сообщал портал Axios со ссылкой на источники.

Норвегия Осло Украина США Стив Уиткофф Джаред Кушнер Владимир Зеленский
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В СВР заявили, что в США узнали о сотрудничестве окружения Зеленского с наркокартелями Мексики

Норвегия анонсировала переговоры Уиткоффа с Зеленским во вторник в Осло

 Норвегия анонсировала переговоры Уиткоффа с Зеленским во вторник в Осло

Brent подорожала до $109,92 за баррель

 Brent подорожала до $109,92 за баррель

Аракчи заявил, что Тегеран и Москва никогда не сотрудничали так тесно, как сейчас

Что случилось этой ночью: вторник, 20 октября

S&P 500 и Nasdaq выросли вслед за техкомпаниями, Dow Jones слабо снизился

 S&P 500 и Nasdaq выросли вслед за техкомпаниями, Dow Jones слабо снизился

Axios сообщил о возможных переговорах Уиткоффа, Зеленского и представителей ЕС в Осло

 Axios сообщил о возможных переговорах Уиткоффа, Зеленского и представителей ЕС в Осло

Учебный корабль Балтфлота прибыл в порт Намибии

 Учебный корабль Балтфлота прибыл в порт Намибии

Администрация Трампа задерживает поставки Киеву ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot

КСИР сообщил о подрыве нефтяного танкера на мине в Ормузском проливе

 КСИР сообщил о подрыве нефтяного танкера на мине в Ормузском проливе
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12441 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3937 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 200 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 126 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 460 материалов
Нобелевская премия - 2026 Нобелевская премия - 2026 6 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 115 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов