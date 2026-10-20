Норвегия анонсировала переговоры Уиткоффа с Зеленским во вторник в Осло

Кушнер присоединится к переговорам по видеосвязи

Cпецпосланник президента США Стив Уиткофф (справа) Фото: AP/ТАСС

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Власти Норвегии заявили, что спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер примут участие в переговорах президента Украины Владимира Зеленского, премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре и президента Финляндии Алксандра Стубба во вторник в Осло.

"Спецпосланники США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, оба примут участие во встречах в Осло по ситуации на Украине. Они присоединятся к встречам, которые пройдут сегодня в Осло", - говорится в заявлении на сайте правительства, опубликованном во вторник.

В нем отмечается, что Уиткофф прибудет в Норвегию, а Кушнер присоединится к переговорам по видеосвязи.

Власти Норвегии сообщают, что Украина запросила присутствие Уиткоффа и Кушнера на встречах.

Ранее о предстоящих переговорах спецпосланников США с Зеленским сообщал портал Axios со ссылкой на источники.