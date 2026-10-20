Поиск

Власти Южной Кореи решили отозвать часть своего дипперсонала из Киева

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Власти Южной Кореи приняли решение отозвать часть сотрудников посольства на Украине, сообщает во вторник агентство "Ренхап" со ссылкой на южнокорейский МИД.

Представитель ведомства Пак Ду Сун отметил, что решение связано с дипломатическим кризисом из-за того, что Киев публично раскрыл информацию о передаче северокорейских военнопленных Сеулу.

Он также добавил, что нынешняя ситуация на Украине создает сложности для обеспечения безопасности дипломатического персонала, работающего там.

При этом Пак Ду Сун подчеркнул, что Южная Корея продолжит "необходимую дипломатическую коммуникацию" с Украиной.

Ранее в октябре Южная Корея решила отозвать своего посла на Украине и потребовала от Киева официальных извинений и объяснений после того, как президент Украины Владимир Зеленский публично сообщил о передаче двух захваченных в плен северокорейских солдат Сеулу. СМИ отмечают, что согласно южнокорейской версии событий, изначально стороны договаривались публично не комментировать эту тему.

Южная Корея Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В СВР заявили, что в США узнали о сотрудничестве окружения Зеленского с наркокартелями Мексики

Норвегия анонсировала переговоры Уиткоффа с Зеленским во вторник в Осло

 Норвегия анонсировала переговоры Уиткоффа с Зеленским во вторник в Осло

Brent подорожала до $109,92 за баррель

 Brent подорожала до $109,92 за баррель

Аракчи заявил, что Тегеран и Москва никогда не сотрудничали так тесно, как сейчас

Что случилось этой ночью: вторник, 20 октября

S&P 500 и Nasdaq выросли вслед за техкомпаниями, Dow Jones слабо снизился

 S&P 500 и Nasdaq выросли вслед за техкомпаниями, Dow Jones слабо снизился

Axios сообщил о возможных переговорах Уиткоффа, Зеленского и представителей ЕС в Осло

 Axios сообщил о возможных переговорах Уиткоффа, Зеленского и представителей ЕС в Осло

Учебный корабль Балтфлота прибыл в порт Намибии

 Учебный корабль Балтфлота прибыл в порт Намибии

Администрация Трампа задерживает поставки Киеву ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot

КСИР сообщил о подрыве нефтяного танкера на мине в Ормузском проливе

 КСИР сообщил о подрыве нефтяного танкера на мине в Ормузском проливе
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12441 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3937 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 200 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 126 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 460 материалов
Нобелевская премия - 2026 Нобелевская премия - 2026 6 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 115 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов