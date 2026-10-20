Власти Южной Кореи решили отозвать часть своего дипперсонала из Киева

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Власти Южной Кореи приняли решение отозвать часть сотрудников посольства на Украине, сообщает во вторник агентство "Ренхап" со ссылкой на южнокорейский МИД.

Представитель ведомства Пак Ду Сун отметил, что решение связано с дипломатическим кризисом из-за того, что Киев публично раскрыл информацию о передаче северокорейских военнопленных Сеулу.

Он также добавил, что нынешняя ситуация на Украине создает сложности для обеспечения безопасности дипломатического персонала, работающего там.

При этом Пак Ду Сун подчеркнул, что Южная Корея продолжит "необходимую дипломатическую коммуникацию" с Украиной.

Ранее в октябре Южная Корея решила отозвать своего посла на Украине и потребовала от Киева официальных извинений и объяснений после того, как президент Украины Владимир Зеленский публично сообщил о передаче двух захваченных в плен северокорейских солдат Сеулу. СМИ отмечают, что согласно южнокорейской версии событий, изначально стороны договаривались публично не комментировать эту тему.