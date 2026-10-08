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Южная Корея отзывает посла из Киева

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Власти Южной Кореи приняли решение отозвать своего посла на Украине, сообщает в четверг агентство "Ренхап" со ссылкой на МИД.

"Власти приняли решение отозвать посла из Украины в Сеул", - сообщает южнокорейский МИД.

Южная Корея потребовала у Украины официальных извинений и объяснений после того, как президент Украины Владимир Зеленский публично сообщил о передаче двух захваченных в плен северокорейских солдат Сеулу. СМИ отмечают, что изначально стороны договаривались публично не комментировать эту тему.

Южная Корея Украина Киев
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