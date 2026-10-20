ЕС заявил о работе с Турцией и Индией над безопасностью судоходства в Черном море

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - ЕС ведет работу с Турцией, Индией и другими партнерами для достижения соглашения о безопасности судоходства в Черном море, заявила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас.

"В настоящее время мы работаем с международными партнерами – с Турцией, Индией и другими, в том числе с африканскими странами-импортерами продовольствия, а также с "глобальным Югом", чтобы продвигать соглашение о свободе судоходства в Черном море", - говорится во вторник в заявлении Каллас.