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ЕС заявил о работе с Турцией и Индией над безопасностью судоходства в Черном море

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - ЕС ведет работу с Турцией, Индией и другими партнерами для достижения соглашения о безопасности судоходства в Черном море, заявила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас.

"В настоящее время мы работаем с международными партнерами – с Турцией, Индией и другими, в том числе с африканскими странами-импортерами продовольствия, а также с "глобальным Югом", чтобы продвигать соглашение о свободе судоходства в Черном море", - говорится во вторник в заявлении Каллас.

ЕС Евросоюз Турция Индия Черное море Кая Каллас
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